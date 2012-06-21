Щонайменше 26 людей загинуло внаслідок стрілянини, влаштованої озброєним чоловіком в одній з баптистських церков під час богослужіння в американському штаті Техас неподалік міста Сан-Антоніо в неділю. Ще 20 осіб зазнали поранень. Серед загиблих — люди віком від 5 до 72 років, повідомляє ВВС.
За попередніми даними, нападник — молодий чоловік, одягнений у все чорне, — в бронежилеті та зі штурмовою гвинтівкою. Недільного ранку він зайшов до церкви в містечку Сазерленд-Спрінгс і відкрив стрілянину.
За словами комісара поліції округу Вілсон Альберта Геймза, нападник залишив місце злочину на автомобілі, а пізніше його знайшли мертвим. Поліція вже встановила особу злочинця. Це 26-річний Девін Патрік Келлі, якого раніше звільнили з Військово-повітряних сил США за знущання й побиття власних сина та дружини, за що його було засуджено до 12 місяців тюрми, повідомляє Associated Press.
Президент США Дональд Трамп, який перебуває у турне країнами Азії, написав у Twitter: «Нехай Бог допоможе людям в Сазерленд-Спрінгс у Техасі. ФБР і правоохоронні органи працюють на місці події. Я стежу за ситуацією з Японії».
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття американському народові у зв’язку з трагедією. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Шокований звісткою про жахливу стрілянину в Техасі, яка забрала 26 невинних життів. Висловлюємо глибокі співчуття американському народові та молимось разом із родинами загиблих», — написав Петро Порошенко.
Співчуття висловило й посольство України в США.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»