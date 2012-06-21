Фахівці видання Black Doctor розповіли про хитрощі, які допоможуть людям, що страждають від остеопорозу.
Остеопороз – хронічна системна хвороба, при якій знижується щільність кісток і відбувається деградація скелета. Значно збільшується ризик переломів і травм, які зазвичай не загрожують здоровим людям. Для того, щоб поліпшити якість життя при остеопорозі, потрібно дотримуватися певних рекомендацій, радять закордонні експерти.
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Одна з рекомендацій стосується використання масел на натуральній основі. Зокрема, зняти больові відчуття можна за допомогою локального впливу кокосового або розмаринового масла.
Інша рекомендація – нормалізація режиму сну. Якісний нічний сон, тривалість якого становить не менше семи годин, є дуже важливим елементом способу життя, якого повинні дотримуватися пацієнти з остеопорозом.
«Але найголовніше – це правильна дієта. Пацієнтам з остеопорозом слід їсти продукти, багаті кальцієм, калієм, а також іншими елементами, необхідними деградуючим кісткам. Фрукти, овочі, зелень, капуста, молоко, твердий сир, йогурт, жирна морська риба, творог, кефір тощо – всі ці продукти повинні бути у вашому щоденному раціоні. Не зашкодять і продукти багаті на вітамін С», – відзначають експерти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»