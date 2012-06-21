Нині в нашій країні відбуваються реформи, покликані зокрема осучаснити державну службу й істотно поліпшити рівень життя людей. Таке переконання державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко висловив під час Форуму знайомства студентів Української академії лідерства.
У Мистецькому арсеналі зібралися 220 абітурієнтів віком від 16 до 19 років. Дівчата і хлопці, які пройшли жорсткий конкурсний добір, адже на місце претендувало 14 охочих, протягом десяти місяців здобуватимуть знання в академії.
Звертаючись до студентів, Володимир Бондаренко закликав дослухатися до себе й поділився власним досвідом, як обрав роботу на державній службі: «Ми здійснюємо реформу державної служби, осучаснюємо саме її розуміння. Державна служба — це не якась там перевага. Ми працюємо для того, щоб нам з вами в цій країні жилося комфортно, якісно, безпечно. Це ті пріоритети, які можемо почути від Прем’єр-міністра».
Державний секретар порадив менше звертати увагу на негативну інформацію нібито все погано, а уважно подивитися навколо: «Якщо чуєте закиди зрадофілії — відкидайте їх. Подивіться, як змінюється країна. Наприклад, на ті сервіси, що створюються і спрощують життя людям, яким менше доводиться стикатися з чиновниками».
Володимир Бондаренко наголосив, що перед сучасною молоддю відкрите широке вікно можливостей, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Бажаю, щоб ваш запал щось робити нікуди не зник, щоб ви зрозуміли, що саме ви — наш сьогоднішній девіз Ukraine now. Саме ви now робите перетворення для ваших батьків, майбутніх дітей, і я хочу, щоб ви зробили це найкраще», — підкреслив посадовець.
Керівник Української академії лідерства Роман Тичківський зауважив, що присутність державного секретаря Кабінету Міністрів на заході засвідчує: молодь — пріоритет у розвитку нашої держави. Він подякував команді академії за її нелегку, але цікаву працю й самим студентам, за те, що доклали чимало зусиль заради навчання в УАЛ.
«Моя порада: не марнуйте свій час: сьогодні, наступні десять місяців і впродовж життя. Обравши академію лідерства, ви приймаєте її цінності. І нас це мотивує, адже засвідчує, що в Україні твориться великий лідерській рух молоді», — поділився досвідом Роман Тичківський.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»