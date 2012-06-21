З фіналістами конкурсу Global Teacher Prize Ukraine, відбірний етап якого тривав в Україні від середини травня, зустрівся Президент Петро Порошенко. Він привітав чільну п’ятірку з перемогою в авторитетному конкурсі, зазначивши, що цьогорічне святкування Дня вчителя було ознаменовано ухваленням нового Закону «Про освіту».
«Нам вдалося ухвалити закон, який кардинальним чином змінює всі освітні технології. Виводить на перший план вчителя і дає йому свободу, дає змогу виховувати справжніх лідерів», — вказав Президент, підкресливши, що, на його думку, освіту треба перенести з розділу «видатки державного бюджету» в розділ «інвестиції» — інвестиції в майбутнє.
Освітня реформа, включаючи інклюзивну освіту, створює унікальні можливості для дітей з особливими потребами. Дуже важливо, що діти з особливими потребами соціалізуються в суспільстві. А з іншого боку — суспільство вчиться жити й забезпечувати єдиний світ для таких дітей, вважає глава держави.
«Дуже важливо, що в Законі «Про освіту» ми не просто захистили українську мову, а й насправді жодним чином не обмежили мови національних меншин: ні угорську, ні словацьку, ні румунську», — зазначив Президент, додавши, що документ стимулює дітей вчити й розуміти українську мову — мову країни їхнього проживання.
Сучасний педагог, який зможе вибудувати ефективну взаємодію з учнями, насамперед має бути особистістю творчою і відповідальною, бо успішного учня виховає лише успішний вчитель. А до дітей має прийти людина-лідер, здатна вести за собою, яка любить свій предмет, фахово його викладає. І вчитель мусить бути не лише фахівцем і наставником, а й справжнім другом для своїх вихованців, переконує прес-служба Президента.
«Я дуже підтримую ті зміни, які зараз відбуваються, і радію новому Закону «Про освіту», — каже ініціатор проекту Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин. Дуже важливим є приклад вчителів, які надихають своїх учнів, бо основна мета премії — популяризація професії вчителя. До слова, новий закон набув чинності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»