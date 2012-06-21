Василь БЕДЗІР
«Урядовийкур’єр»
В Ужгороді з 31 січня в усіх школах запровадили карантин, який діятиме два тижні. Призупинено заняття і в позашкільних закладах, зокрема, в гуртках, секціях, а також у музичних і спортивних школах, не проводитимуться розважальні й масові заходи. Таке рішення прийнято через різке погіршення ситуації з захворюваністю на ГРВІ та грип, перевищенням епідемічного порогу в цілому.
Як повідомила на засіданні комісії міської ради в.о. начальника управління охорони здоров’я Ірина Столярова, серед дітей шкільного віку з початку цього року захворюваність зросла в 1,8 раза, а за останній тиждень темпи зростання ще посилилися – збільшилися практично вдвічі порівняно з попереднім – із 287 випадків до 541. Багато дітей шкільного віку госпіталізовано з високою температурою, пневмоніями тощо.
Дошкільні дитячі заклади в обласному центрі продовжують працювати, однак ситуацію в них уважно моніторитимуть.
За повідомленням міського голови міста Берегове Золтана Бабяка, карантин через складну ситуацію з захворюваннями збираються запровадити і цьому місті. Поки що – терміном на один тиждень в усіх школах і садочках.