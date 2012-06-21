Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Долматівська сільська об’єднана територіальна громада, що в Херсонській області, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ придбала шкільний автобус для підвезення дітей до навчальних закладів освіти Долматівської сільської ради Голопристанського району. Також придбано спеціальну обслуговуючу техніку та обладнання для комунальних підприємств. Загальна вартість проекту склала понад три мільйони гривень, зокрема за рахунок субвенції, передбаченої для Долматівської ОТГ – два мільйони 850 тисяч гривень та за рахунок місцевого бюджету – 213 тисяч гривень.
А Гладківська ОТГ за рахунок субвенції закупила спецтехніку та необхідне обладнання для КП «Явір» вартістю майже 200 тисяч гривень. Також було здійснено ремонт у ДНЗ «Ялинка», у Гладківській та Таврійській загальноосвітніх школах. За інформацією управління регіональної політики всі ОТГ області готові до відкриття об’єктів, які реалізовувалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018-му році.