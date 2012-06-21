Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Повчальний приклад результату реформи децентралізації, ініційованої Президентом України Петром Порошенком, — отримання у 2018 році об’єднаними територіальними громадами Миколаївщини додаткового фінансового ресурсу в обсязі понад 111 мільйонів гривень.
Про це заявив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір.
За його словами, зазначені показники у 2,7 рази більше ніж у січні-грудні 2017 року. Особливих успіхів досягли новоутворені наприкінці 2017-го року ОТГ, які в результаті добровільного об’єднання та децентралізації влади вже за 2018 рік отримали додатковий фінансовий ресурс. Олександр Кушнір перелічив лідерів за темпами росту надходжень. Серед них, зокрема, Широківська ОТГ (Снігурівський район) — зростання у 4 рази, а також Володимирівська і Радсадівська ОТГ, де зафіксовано зростання фінансового ресурсу втричі.