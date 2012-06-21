Цими днями вісім об’єднаних територіальних громад Сумщини одержали у комунальну власність понад 24,6 тисячі гектарів державних земель сільськогосподарського значення поза межами населених пунктів, які відтепер стануть важливим фінансовим ресурсом для збільшення надходжень до місцевих бюджетів.
Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, таким чином уряд усіляко стимулює місцеві земельні ініціативи для активізації інвестування в аграрний сектор, нарощування виробництва сільськогосподарської продукції тощо.
Зокрема, відповідно до актів прийому-передачі 2104 земельні ділянки одержали такі сільські ОТГ як Березівська Глухівського, Бочечківська Конотопського, Миропільська Краснопільського, Коровинська та Вільшанська Недригайлівського, Комишанська Охтирського, Новослобідська Путивльського, а також Миколаївська селищна Білопільського районів.
Так, Березівській ОТГ Глухівського району передано 341 земельну ділянку площею 4,4 тисячі гектарів, що, на переконання очільниці громади Надії Артеменко, суттєво розширює фінансові можливості для розвитку місцевих територій.
За словами начальника управління Держгеокадастру в Сумській області Наталії Усик, раніше відповідно до актів прийому-передачі 9 ОТГ вже отримали у власність 1932 земельні ділянки загальною площею понад 45,6 тисячі гектарів. А всього до кінця нинішнього року 28 ОГ області стануть власниками більш як 87 тисяч гектарів таких земель.