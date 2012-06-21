Розпочатий урядом процес передачі земель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад має завершитися до кінця 2018 року. А перші передачі земель завдяки знайденому Кабінетом Міністрів рішенню мають відбутися вже у лютому — березні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час спеціальної наради, присвяченої земельним питанням.
«Ми розпочинаємо рухатися в цьому питанні. Нам не потрібна зміна до законодавства, достатньо рішення уряду для передачі землі у власність ОТГ. Громади володітимуть землею, розпоряджатимуться нею вільно, і ніхто цьому не заважатиме», — анонсував Володимир Гройсман.
Запропонований механізм передачі земель максимально прозорий і враховує кілька кроків: звернення до територіального органу Державної служби з геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) із заявою про передачу землі, інвентаризацію землі, ухвалення рішення і реєстрацію права власності в органах юстиції. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, більшість земель уже проінвентаризовано, але в разі потреби додаткову інвентаризацію буде проведено в максимально швидкі терміни.
Прогнозна швидкість передавання земель — не менш ніж три громади на місяць. Координацію всіх дій визначать у меморандумі, який підписуватимуть керівні органи ОТГ й Держгеокадастру. Підписання документів розпочнеться вже цього тижня. Допомагатимуть у цій роботі (за пропозицією уряду) Асоціація об’єднаних територіальних громад та Асоціація міст України.
«Ми моніторитимемо виконання меморандумів. Якщо побачимо, що хтось заважає, — звільнятимемо таких чиновників з роботи, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Перші підсумки процесу маємо підвести вже за три тижні».
Прем’єр також звернув увагу, що нині в Україні працюють близько 700 ОТГ. «Те, що до кінця 2018 року всі землі має бути передано, — це правильна передача землі у власність. Готові фінансово допомогти громадам щодо проектів відведення землі», — пообіцяв Володимир Гройсман.