Цьогоріч активно триватиме процес передачі земель сільськогосподарського призначення державної в комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Землі отримає 141 ОТГ. Ідеться про ті, які об’єдналися у 2018 році. З переліком цих громад можна ознайомитися на сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
На початок лютого між головними управліннями Держгеокадастру у відповідних областях та всіма ОТГ, щодо яких передбачено передачу землі, укладено меморандуми про співпрацю під час цих транзакцій.
Як і торік, землі передаватимуть на баланс об’єднаних територіальних громад після проведення інвентаризації, уточнення даних та внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Всі процедури з оформлення ділянок перед передачею ОТГ буде здійснено за рахунок державного бюджету, повідомляє прес-служба відомства. Загалом у 2018 році 647 ОТГ, утворені торік, отримали в комунальну власність 1,45 мільйона гектарів державних земель сільгосппризначення.