На Вінниччині назвали основні напрями розбудови спортивного сектору. Це розвиток спорту вищих досягнень, паралімпійсього та дефлімпійського, масової фізкультурно-оздоровчої роботи, матеріально-технічної бази та медичного забезпечення. Презентація галузевої карти пріоритетів відбулася за участі спортивної еліти області, представників ДЮСШ, об’єднаних територіальних громад та громадських організацій. Усі учасники активно долучилися до обговорення. Загалом краяни займаються багатьма видами спорту, з яких 28 літніх і два зимових, 46 неолімпійських та 19 видів для осіб з інвалідністю. За словами начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергія Чернявського, за підсумками минулого року в комплексному заліку Всеукраїнського рейтингу Вінниччина посіла друге місце з олімпійських і перше — з неолімпійських видів спорту серед другої групи областей. Серед пріоритетів — залучати більше краян до масового спорту, зокрема ігрових видів: волейболу, футболу, гандболу тощо. Тут чимало залежить не лише від доступності інфраструктури та її модернізації, а й від ініціативи об’єднаних територіальних громад.
«Потрібна спортивна співпраця між ОТГ на рівні міжмуніципальних угод, завдяки яким можна буде спільно використовувати інфраструктуру. Щоб усі одночасно не будували футбольні майданчики чи інші спортивні споруди, а використовували у співпраці ті, що є. Домовившись, можна підвозити людей автобусами, які є у громад на перевезення школярів», — зазначив голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.