Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, коментуючи ухвалення 8 серпня постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо автоматичного здійснення перевірок відомостей, необхідних для допуску особи до керування транспортними засобами, оформлення, видачі посвідчень водія, реєстраційних документів і номерних знаків на транспортні засоби, а також способу їх отримання».

Також після набрання чинності постанови посвідчення водія можна буде надсилати через міжнародні поштові відправлення. Ця опція особливо актуальна в умовах повномасштабної війни росії проти України, адже громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть обміняти посвідчення водія через «Дію» або Електронний кабінет водія, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни», — повідомив Богдан Драп’ятий.

Постановою визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС України з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами МВС. Це питання важливе, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн (вересень 2023 року).

До речі, нині посвідчення водія можна обміняти через застосунок «Дія» або Електронний кабінет водія і в межах України отримати поштовим зв’язком.

За неповний рік цією опцією скористалися більш як 25 тисяч осіб, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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