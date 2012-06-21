На Черкащині ще з часів існування СРСР назбиралося понад 282 тонни заборонених, невідомих і не придатних до використання у сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин. У межах стратегії регіонального розвитку-2020 і програми охорони навколишнього природного середовища в області здійснюють заходи з підготовки до їхньої утилізації. Приміром, у Драбівському та Черкаському районах цього року перезатарили і підготували до вивезення на утилізацію 19,7 тонни небезпечних відходів. Подбали й про безпеку під час транспортування пестицидів. Їх перемістили у сертифіковану тару й завантажуватимуть в автотранспорт, що має відповідні дозволи на перевезення таких вантажів. Перезатарення здійснив аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.
Як розповіла начальниця управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олена Звягінцева, кожен склад зберігання відходів пестицидів, а їх в області 13, залишається об’єктом потенційної небезпеки, який у разі аварійної ситуації збільшує ризик для здоров’я населення. Заходи для знешкодження відходів пестицидів введено у відповідні обласні програми, які фінансують за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів суб’єктів господарювання, на території яких розташовані не придатні та заборонені до використання пестициди й агрохімікати, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. За деякими джерелами, в незадовільному стані нині зберігають близько 35% непридатних пестицидів. Коли справа доходить до вивезення для утилізації, виявляється, що пестицидів набагато більше, ніж зазначено в офіційних звітах. Точну кількість несанкціонованих звалищ такої отрути нині не може назвати ніхто. Вона потрапляє спочатку в ґрунт, потім у продукти харчування і зрештою в наші організми, в яких і накопичується. Отруйна спадщина радянських часів дісталася кожній українській області.
Крім уже наявних, щороку на територію України ввозять для використання більш як 100 тисяч тонн пестицидів, частину з яких не використовують, тож вони перетворюються на відходи. Їх утилізуватимуть поступово, хоч це також одна із проблем. Як повідомляли раніше, один із найбільших українських виробників засобів захисту рослин та мікродобрив компанія UKRAVIT на своїх потужностях у Черкасах наступного року створить інфраструктуру для утилізації непридатних пестицидів.