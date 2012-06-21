Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив у Фейсбуці пасічник із села Велика Омеляна поблизу Рівного. У нього на пасіці за два дні загинула двадцять одна бджолина родина, і за дивним збігом обставин сталося це одразу після того, як на полі поблизу його обійстя розпочала весняні польові роботи агрофірма.
Пасічник з цього приводу вже подав заяву до поліції, повідомляє телеканал Суспільного мовлення. Тепер він також очікує на представників Держпродспоживслужби, які мають з’ясувати причину масової загибелі бджіл, і нагадує, що така сама прикрість сталася у нього 2016 року. І тоді пасічник пов’язував загибель бджіл з діяльністю агрофірми — точніше, з пестицидами, які там використовують.
Мало того — у коментарях до допису пасічника жителі сусіднього села повідомляють, що загибель бджіл спостерігалася й у них. Окрім того, в декого на обійстях загинули плодові дерева та городні культури.
На запит журналістів «Суспільного» з цього приводу керівництво агрофірми відповіді не надало. Але о тій самій порі торік, у квітні, загинули бджоли у двох селах Гощанського району Рівненщини та у одному — Рівненського району. І власники пасік пов’язували загибель бджіл з тією самою фірмою, що і цього разу.
Торік представник керівництва фірми відкинув звинувачення у причетності його господарства до загибелі бджіл, а цього разу взагалі ніякої відповіді не надійшло. Що покаже розслідування — поки невідомо, але якщо воно відбуватиметься так само, як торік — то нічого не покаже.