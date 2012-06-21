ДП «Артемсіль» за 9 місяців 2018 року виробило більше 1,4 мільйона тонн солі, повідомляє прес-служба підприємства. Обсяг виробництва на 28,1% більше запланованих показників і на 20,6% перевищує показник минулого року.
Зростання обсягів виробництва продукції стало можливе завдяки збільшенню постачань за всіма напрямками збуту. Європейським споживачам за 9 місяців 2018 року відвантажено 645,4 тисячі тонн, що на 22,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Так, тільки в Угорщину поставки збільшилися більш ніж на 50% і склали 381,7 тисячі тонн. На 8,7% зріс експорт в країни ближнього зарубіжжя, на 20,2% більше було відвантажено українським споживачам.
Якщо проаналізувати асортимент продукції, то з початку року в ДП «Артемсіль» було вироблено 1,09 мільйона тонн солі меленої без пакування, що відвантажується навалом, це на 30% перевищує показник минулого року.
Окрім того, на 11,9% збільшився випуск солі, затареної в м’які контейнери разового використання (МКР). Цього виду продукції було вироблено 43,3 тисяч тонн. На 10,1% більше виробили йодованої солі (всього 48 тисяч тонн). Практично на рівні минулого року залишився випуск фасованої солі (147,8 тисячі тонн).
Тут варто зауважити, що років зо два тому вперто поширювалася думка, ніби підприємство збиткове, його керівництво неефективне і «Артемсіль» слід якнайшвидше віддати у приватні руки, перед тим розділивши його на кілька малих. Як бачимо, за належного ринкового підходу підприємство державної власності може працювати з вигодою для себе і держави.