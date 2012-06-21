У кратері вулкану Келімуту на індонезійському острові Флорес є три озера, які пофарбовані у різний колір. Відтінок води постійно змінюється, і мандрівник не може знати заздалегідь, якого кольору воду він побачить, діставшись до вершини, – чорного, червоно-коричневого або бірюзового.
Про це повідомляє ukurier.dov.ua з посиланням на сайт Daily Mail.
Місцеві жителі вважають, що сюди занурюються душі померлих. Тому одина з водойм називається Озером старих, інша – призначена для хлопчиків і дівчаток, а третя має ім'я зачароване – це місце упокоєння душ могутніх шаманів. Коли озера змінюють колір, індонезійці вважають, що їхні предки сумують, гніваються або радіють.
Вчені, як завжди, вважають, що справа куди прозаїчніша: зміна кольору – результат простої хімічної реакції. Озера мають різний мінеральний склад, тому змінюють забарвлення під впливом вулканічних газів.
Колір води, який неможливо передбачити, перетворює це місце в туристичну загадку.