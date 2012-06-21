Вчені спростували так званий «парадокс ожиріння», згідно з яким ожиріння може бути корисним для серця. Висновки дослідників опубліковані в журналі European Heart Journal.
У ході дослідження вчені вивчили дані 295 535 пацієнтів (з них, 57,8% жінки) середнього віку. В результаті було встановлено, що перевищення нормального індексу маси тіла пов'язане з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
При цьому ймовірність виникнення нездужань склала 13% на кожні зайві 5,2 кілограма на квадратний метр росту у жінок і 4,3 кілограми — у чоловіків.