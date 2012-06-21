Стан посівів озимини на Черкащині на кінець осені через нестачу вологи був чи не найгіршим в Україні. Однак з настанням зими, хоч вона й була теплою, періодичні продуктивні опади допомогли рослинам подолати відставання в розвитку. На полях з’явилися додаткові сходи, зникла значна зрідженість та плямистість посівів. Різких коливань температури та значних похолодань, небезпечних для зимуючих культур, не було.
Як повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, посіви озимини перезимували цілком задовільно і перебувають у доброму стані. Недавно метеостанції області на тестових ділянках відзначили відновлення вегетації озимини. На плодових деревах фахівці не виявляють ушкоджень, пов’язаних із несприятливою погодою.
Проте стрімкий розвиток шкідників, зокрема гризунів, і хвороб сільськогосподарських культур потребує посиленого весняного догляду. Точніше визначити стан посівів можна буде після їхнього детального обстеження. Хліборобам з огляду на низьку зволоженість ґрунтів залишається сподіватися на рясні дощі в березні та квітні.