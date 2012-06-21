Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На полях Сумщини, засіяних озимими культурами, перевірили їх стан після закінчення осінньої вегетації.
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, сходи отримано на всіх без винятку площах. У доброму та задовільному станах перебувають 90% рослин, решта 10% – слабкі та зріджені. Стосовно останніх, то це зовсім не означає, що на них можна не розраховувати. Навпаки: такі сходи здебільшого набираються сил і влітку забезпечують вагомий урожай.
Загалом озимий зерновий клин займає 174 тисячі гектарів, що й передбачалося прогнозним показником. Головний хліб – пшениця: під неї відведено майже 165 тисяч гектарів. Решта – жито і ячмінь.
Окрім того, 14 тисяч гектарів займає озимий ріпак.