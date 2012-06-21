Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Чим ближче до весни, тим більше цікавить стан зимівлі посіяних сільськогосподарських культур. Як розповіли в управлінні агропромислового комплексу Черкаської облдержадміністрації, посіви озимини в області перебувають у доброму або задовільному стані.
Майже на всій площі (а це близько 200 тисяч гектарів) рослини пшениці та тритикале (189 тисяч гектарів), ячменю та жита, озимого ріпаку, якого посіяно більше, ніж торік, зимують добре. Працівники відділу організації виробництва та інженерного забезпечення управління, які вивчали стан посівів залишилися задоволеними: лише незначна частина посівів виявилася слабкою. Отож види на наступний урожай оптимістичні.
Трудівники села наполегливо готуються до весняних польових робіт. Зокрема перевіряють та ремонтують техніку, активно заготовляють мінеральні добрива, навчаються. У Маньківському районі компанія ALFA Smart Agro провела навчальний семінар для агрономів та дистриб’юторів засобів захисту рослин, під час якого провідні фахівці відповіли на актуальні питання, що їх висуває практика.