Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Падіння світової економіки у 2020 році буде значно більшим, ніж це прогнозувалося раніше. Так, за інформацією міжнародної рейтингової агенції Fitch Ratings, воно становитиме — 4,6% (мінус). Раніше ця компанія прогнозувала падіння виробництва у світі в 2020 році на рівні — 3,9% (мінус).
А на самому початку дії карантину у різних країнах світу Fitch Ratings називала ще меншу цифру такого падіння виробництва (мінус 1,9%).
Втім фахівці агенції вважають, що рівень економічної активності та поліпшення економічної ситуації у світі може розпочатися найближчими місяцями. Однак, аналітики Fitch Ratings додають, що таке може статися у тому випадку, коли не спостерігатиметься збільшення кількості випадків захворювань на коронавірусну інфекцію, а держави світу, відповідно, послаблятимуть карантин.
Натомість аналітики агенції впевнені, що показники розвитку економіки окремих країн та світу в цілому будуть на рівні кінця 2019 року лише у 2022 році.
Нагадаємо, фахівці МВФ нещодавно заявляли, що падіння світової економіки, спричинене пандемією коронавірусу, буде найбільшим з часів Великої депресії, яка відбувалася у 1929-1933 роках.
Фахівці ВТО прогнозують, що падіння економіки різних країн світу у 2020 році становитиме від 13 до 32%.
А Нацбанк України прогнозує падіння ВВП в нашій державі у 2020 році на 5%. Однак керівники головного фінансового регулятора зазначають, що вже у 2021 році відбуватиметься зростання ВВП на 4,3%.