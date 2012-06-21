Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Падіння валового внутрішнього продукту України в 2020 році становитиме 5%. Саме такий прогноз дав голова правління Національного банку України Яків Смолій. За його словами, у 2021 році ситуація вирівняється і зростання ВВП становитиме 4,3%.
Однак керівництво МВФ припускає, що падіння ВВП в Україні в 2020 році становитиме не менше 7,7%, а зростання цього показника у 2021 році буде не більшим за 3,6%.
Водночас заступник голови правління Нацбанку України Дмитро Сологуб вважає, що наша країна постраждає від кризи, спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19 не більше за інші держави світу.
Тим часом в Україні триває подальше падіння обсягів виробництва промислової продукції. Так, за інформацією Держстату, у березні 2020 року воно становило 5,1%. Найбільше знизилися обсяги виробництва товарів довгострокового користування — на 21,5%.
Зростання обсягів виробництва у березні 2020 року порівняно з березнем 2019 року серед галузей спостерігалося лише у хімічної промисловості — 2,3% та у фармацевтичній — 22%.
У Держстаті зазначають, що у регіональному розрізі зростання обсягів спостерігалося лише в п’яти областях — Кіровоградській, Львівській, Миколаївський, Херсонській та Черкаській. Там показники такого зростання коливалися від 2,6 до 8,3%. А найбільше знизилися показники промислового виробництва у Луганській області — (-31,3%).