На Сумщину надійшли перші 245 пакетів для малюків. До 1 жовтня їх отримають усі породіллі, які виписалися з пологових будинків і народили після 1 вересня.
Перший такий пакет подружжю сумчан Світлані та Сергію Пчеляним, які одними із перших подали відповідну заяву, вручив голова Сумської ОДА Микола Клочко.
Він тепло і щиро привітав молодих батьків із народженням донечки Лізи, яка з’явилася на світ вагою 3,5 кілограма і зростом 52 сантиметри. Особливо зрадів сестричці синок Матвій, якого виховує подружжя.
За словами Пчеляних, така урядова програма надзвичайно потрібна і важлива для батьків. Адже вона полегшує і спрощує їм низку проблемних питань у перші місяці життя новонароджених малят.
Як повідомив директор Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА Михайло Дубровський, на пакунки для малят в обласному бюджеті зарезервовано 13 мільйонів гривень, що має вистачити до кінця року.