Молоді матусі отримують гарантовану державою допомогу після народження дітей. Приміром, на Черкащину з початку року доставили 924 бейбі-бокси. З них останню поставку 462 пакунки малюка, розповів директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало, відвантажили цими днями. Одержана партія вже поїхала в пологові будинки і відділення центральних районних лікарень Черкащини. Доставляє пакунки малюка, відповідно до постанови КМУ, управління ООН з обслуговування проектів.
Із вересня минулого року область одержала майже три тисячі бейбі-боксів. Вони стали хорошою підтримкою для породіль. А з цього року перелік товарів, які входять до пакунка малюка, розширили із задекларованих 30 позицій ще на кілька. Зокрема додали сорочки дитячі на 56 та 62 см, підковдру, розвивальні іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів і рухових навичок та м’яку книжку з високою контрастністю зображень.
«Пакунок малюка» — це безповоротна адресна соціальна допомога, яку видають на кожну дитину. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженого. Пакунок надають кожній родині під час виписування з пологового будинку. Бейбі-бокси містять усе найнеобхідніше для малюків у перші місяці їхнього життя: від підгузків до одягу. Увесь комплект упаковано в коробку-колиску.