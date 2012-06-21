Перших 357 «пакунків малюка» отримала Рівненщина, на підході – ще 1113. Це запроваджений урядом новий вид допомоги батькам новонароджених. У кожному з пакунків – 25 необхідних для малюка речей та інформаційні матеріали, які допоможуть батькам у догляді за дитиною.
«Мами, які народили з 1 вересня і вже виписалися з пологових будинків, отримають свій пакунок в органах соцзахисту за місцем проживання, відповідно до їхніх заяв, – пояснив директор департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА Олексій Шамак. – Надалі ж пакунок отримуватиме кожна мама при виписці з пологового».
Найбільше бейбі-боксів поїхало на Рівненське Полісся – у Сарненський, Рокитнівський,Березнівський, Володимирецький, Зарічненський та Костопільський райони, де традиційно найвища народжуваність.