Кабінет Міністрів України запроваджує з ініціативи Президента соціальну виплату «Пакунок школяра»; грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень отримають родини, які відправляють дитину до першого класу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання, передає Укрінформ.

«Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень. Виплата призначена для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн-форматі», — пояснив Шмигаль.

За словами очільника уряду, кошти можна буде витратити на придбання канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття — усе, що необхідно для підготовки дитини до навчального року.

Заявку на отримання коштів можна буде подати через додаток або портал «Дія».

Прем’єр-міністр зауважив, що процес буде «зручним і простим». Витрачати кошти можна буде виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою у магазинах, які продають відповідні товари для школярів.

Він також наголосив, що ця виплата не вплине на отримання субсидій чи інших форм соціальної допомоги.

«Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі, включно зі стартом подачі заявок», — додав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що запуск «Пакунку школяра» — це невелика частина новацій, які покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розробляє комплексну систему соціальної підтримки родин із дітьми, яка охоплює всі етапи — від вагітності до повноліття дитини. Нова модель має замінити фрагментарні програми на цілісну стратегію, що включає медичну, соціальну та освітню допомогу.

Джерело: Укрінформ