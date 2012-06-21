Серед двох тисяч скам'янілостей, знайдених в Африці в різні роки, палеонтологи виявили нові різновиди ранніх викопних рептилій.
Про початок тріасового періоду на планеті досі було відомо мало. Міжнародна команда вчених протягом десяти років вивчала скам'янілості, знайдені в Танзанії, Замбії, Намібії і Антарктиді, щоб краще зрозуміти, як і де з'явилися перші динозаври.
Найбільш ранні скам'янілості, на думку вчених, мали вік 252 мільйони років. При цьому вчені виявили схожість видів, знайдених в Африці і Антарктиді. Вважається, що саме в тріасовий період Пангея розкололася на континенти. Однак дослідження показує, що в ранньому тріасі суперконтинент Пангея все ще існував, як одне ціле.
Тріасовий період – це особливий час в історії Землі. Після масового загадкового вимирання безлічі видів в кінці пермського періоду, почався бурхливий розвиток видів – ранніх ссавців і перших динозаврів.