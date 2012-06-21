Бразильські палеонтологи описали раніше невідомий вид рептилій, що панували на Землі після загального вимирання видів і стали одними із найбільш еволюційно успішних істот тріасового періоду.
Дослідження опубліковане в журналі PLOS ONE, на нього посилається Phys.org. У дослідженні команда Тіан Де-Олів'єро з Федерального університету Санта-Марія описала новий вид тріасових рептилій.
Скам'янілість була виявлена на півдні Бразилії у містечку під назвою Санга-ду-Кабрал. Вона застигла в породах раннього тріасового періоду. За цим зразком художнику вдалося відновити зовнішній вигляд рептилії.
Новий вид отримав назву Elessaurus gondwanoccidens – на честь персонажа трилогії «Володар кілець». Елессар – це ельфійське ім'я, під яким був коронований Арагорн. Аналіз скелета показав, що ця рептилія була близьким родичем таємничої групи під назвою таністрофеїди (tanystropheid).
Майже 250 мільйонів років тому відбулося масове вимирання видів. Після цього домінувати у глобальних екосистемах на всій планеті стали рептилії. Серед найбільш ранніх груп, що з'явилися після цього вимирання, були таністрофеїди. Ці істоти мали довгу шию.
Їх спосіб життя все ще залишається загадкою для вчених. Але достеменно відомо, що ця група була дуже еволюційно успішною в тріасовому періоді. Її еволюція на початковій стадії погано вивчена, оскільки рештки раннього тріасу зустрічаються вкрай рідко. У цьому відношенні новий вид може значно допомогти вченим.
Більшість скам'янілостей таністрофеїдов було знайдено в середніх і пізніх тріасових породах Європи, Азії та Північної Америки. Нерідко їх знаходять в морських відкладеннях. Присутність Elessaurus в континентальних відкладеннях раннього тріасу Південної Америки передбачає, що ця група могла з'явитися саме на південних континентах. Можливо навіть, що предки цих істот жили на суші до того, як більш пізні види пристосувалися до життя у воді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»