З’ясувалося, що викопна істота невідомого виду, виявлена палеонтологами в Бразилії, є далеким предком сучасних крокодилів, що жили двісті тридцять мільйонів років тому. Стаття, присвячена цій знахідці, з'явилася на сторінках тематичного видання Acta Palaeontologica Polonica.
Древній предок крокодилів був виявлений при вивченні скам'янілого бруду, що накопичився біля підніжжя пагорба Агуда. Пагорб, який розташований за годину їзди від Порту-Алегрі, вивчали вчені з Федерального університету Санта-Марії, групу яких очолив палеонтолог Родріго Мюллер. Вчений першим звернув увагу на дивну скам'янілість.
«Нічого подібного досі палеонтологи не знаходили на території Бразилії, тому знахідку можна вважати по-справжньому унікальною. Тепер ми знаємо, що територія сучасної Бразилії була домівкою для найперших динозаврів на Землі», – говорить Мюллер.
Скелет, який палеонтологи витягли в давньому скам'янілому бруді, належав представнику сімейства Ornithosuchidae. Раніше подібних ящурів знаходили тільки в Шотландії та Аргентині. Новий вид отримав назву Dynamosuchus collisensis. Істота, що жила близько 230 мільйонів років тому, мала, судячи з особливостей його щелеп, неймовірно потужний укус – цей факт дозволяє припустити, що D. collisensis харчувався в основному трупами, тобто був схожим на сучасних грифів і гієн.
Укус рептилії міг роздрібнити кістки, а зуби, схожі на леза, рвати м'ясо, Мюллер вважає, що Dynamosuchus collisensis був повільним падальщиком. Ця тріасова рептилія була досить великою в порівнянні з іншими тваринами, які жили в цей період, довжиною понад 2 метри. На відміну від своїх сучасних родичів крокодилів, Dynamosuchus collisensis був земним. Його чотири кінцівки знаходилися під його тілом, а не з боків.
Також встановлено, що доісторична рептилія була досить повільною. Ймовірно, тому вона і харчувалася в основному трупами тварин, а іноді, можливо, ловила доступну здобич. Це означає, що ці рептилії були дуже важливою ланкою харчового ланцюга, про існування якої в цьому регіоні Бразилії палеонтологи досі нічого не знали.
Скам’янілість Dynamosuchus collisensis добре збереглася, тому Мюллер та інші дослідники можуть проводити подальші тести на міцність укусу рептилії, використовуючи комп'ютерну томографію для створення тривимірних цифрових моделей.
«Рештки рептилії добре збереглися. Практично немає деформації у жодній із кісток, і є гарна частина черепа. У цих кістках стільки інформації», – каже Мюллер про викопному тварину.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" на Алясці знайли невідому науці рептилію жила раніше за динозаврів, 200 мільйонів років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»