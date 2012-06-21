Щоб запобігти ввезенню необлікованого пального, на Рівненщині розпочнуть перевірку паливовозів на автошляхах області. Це необхідно, щоб перекрити постачання паливно-мастильних матеріалів на тіньові заправки або їх продаж просто з цистерни. Таке рішення ухвалив створений головою ОДА Віталієм Ковалем центр ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами. Його чергове засідання відбулося під керівництвом заступника голови ОДА Ігоря Тимошенка за участі представників Нафтогазової асоціації України, силових структур, ДФС, Держпраці в області та інших.
Загалом на Рівненщині вже припинили роботу 145 нелегальних АЗС. Однак буває, що чорні заправки, наче багатоголові дракони, відроджуються і працюють навіть уночі.
«Щоб оперативно реагувати на такі ситуації, в області цілодобово працюють мобільні групи. Завдяки злагодженій роботі вдалося позбутися беззаконня у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами», — розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Головій.
В області очікують активнішої роботи органів місцевого самоврядування на територіях ОТГ: хто ж краще знає ситуацію на місцях?