Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Палії сухої рослинності не вгамовуються. Можливо, тепер їх, нарешті, заспокоїть прийняття в понеділок Верховною Радою України закону, який передбачає суттєве зростання штрафів і навіть кримінальну відповідальність за зумисні підпали сухостою, лісів і забруднення повітря.
Тим часом минулими вихідними на Львівщині працівники Державної екологічної інспекції провели рейдові перевірки. І зафіксували факти спалювання сухостою. Про відповідні адміністративні порушення оформили майже 30 протоколів. Узагалі в області від початку року на паліїв сухої рослинності й тих, хто порушив правила пожежної безпеки в лісах, склали 130 протоколів і наклали 16 949 гривень штрафу.
А от на Тернопільщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо одного з мешканців Підгаєцького району. На місці горіння сухостою правоохоронці під час відпрацювань місцевості виявили палія. 48-річний чоловік зізнався, що саме він вчинив протиправне. Вогонь охопив пів гектара території, знищив чимало зелених насаджень. Пожежу ліквідували, палій же відповість за скоєне перед законом.