Асоціація футболу Тернопільщини організувала міжнародний турнір з футзалу «Кубок сонця» на вшанування пам’яті полковника СБУ Руслана Муляра. Він загинув на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу під час виконання службових завдань у зоні АТО у травні 2018 року, посмертно удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня. Футбол його захоплював завжди, Руслан був постійним воротарем збірної управління СБУ в області.
Позмагатися за «Кубок сонця», поінформували в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю управління СБУ в Тернопільській області, вирішили 64 збірні з нашої країни, а також Канади, Туреччини, Єгипту, Кенії та Індії.
Такої кількості учасників першості ще не приймали. До турніру долучилися колеги загиблого Героя, команди Національної поліції, Національної гвардії, Військової служби правопорядку і Державної податкової служби.