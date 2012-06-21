Виставку, присвячену творчому та життєвому шляху лідера руху шістдесятників Іванові Світличному, відкрито на базі відновленої експозиції в історико-меморіальному музеї села Половинкине Старобільського району на Луганщині. Відвідувачі можуть ознайомитися з листами його сестри Надії, що жила у США, до земляків. У них вона висловлювала сподівання, що буде музей у батьківській хаті, присвячений Іванові.
Але так не судилося — вийшло інакше: хату купили чужі люди, а прихисток пам’ятні речі знайшли в сільському музеї.
«Луганський обласний краєзнавчий музей долучився до збереження пам’яті великого земляка й допоміг створити куточок на його честь у сільському музеї», — розповідає заступниця директора Луганського обласного краєзнавчого музею Тетяна Коваленко.
Стіл, стільці, годинники, книжки, які читали представники нової літературної генерації, дадуть змогу поринути відвідувачам у 1960-ті роки.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»