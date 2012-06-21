Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Через п’ять років після виходу з Дебальцевого у Львові зібралися бійці 8-го мобілізованого батальйону 2-ї Галицької бригади Нацгвардії України. Саме в цьому місті у серпні 2014 року почалося формування їхнього батальйону, який тоді очолив полковник Олег Савич.
Воїни-атовці з різних регіонів України приїжджаючи щороку, згадують пекельні дні й години, коли доводилося виходити з оточення під обстрілами градів, уночі, без налагодженого зв’язку між іншими українськими військовими. Пощастило не всім, але вони – вціліли.
На території бригади гвардійці 8-го батальйону поклали квіти до пам’ятного знаку загиблим гвардійцям та помолились у капличці. Тут вони знайшли і бойову хоругву, яку саме для їхнього батальйону написав львівський іконописець Михайло Скоп.
Потім побратими побували на Личаківському цвинтарі, де разом із капеланом отцем Андрієм Сіданичем, помолились біля могил загиблих воїнів. Застигнувши у хвилині мовчання, воїни запалили лампадки та поклали квіти.