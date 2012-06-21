На залізничній станції Пришиб Михайлівського району Запорізької області відбулося відкриття першої в області інформаційної дошки, присвяченої народному спротиву сталінській колективізації наприкінці 1920-х — початку 1930 років. Вшанувати пам’ять борців за волю прийшли представники влади, школярі, місцеві жителі.
Після згортання НЕПу комуністичний режим узяв курс на знищення українського села. Наш народ не мирився з цим. Голодомору 1932—1933 років передувало 5 тисяч повстань за участю понад мільйона осіб. Одним з осередків повстанського руху в запорізькому краї стала Михайлівщина. У квітні 1928 року біля пришибського елеватора, де зберігалися сотні тонн зерна та борошна, вкраденого в селян, зібралося майже 200 жінок на чолі з офіцером, учасником Першої світової війни Бородавкою. Можновладці планували відправити продовольство до Росії. Селяни вимагали їжі для себе та своїх дітей і, отримавши відмову, пішли на штурм. Охорона розбіглася, люди розібрали продукти. Завдяки цьому було врятовано багато життів. Учасників повстання жорстоко покарали, більшість із них загинула у концтаборах чи на засланні.
Звертаючись до учасників мітингу, заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко наголосив, що Голодомор був помстою за Українську революцію 1917—1921 років.
— Окупаційна влада боялася втратити Україну, — зазначив він, — і робила все для придушення найменшої спроби національного відродження, ліквідації соціальної й духовної основи українства, винищувала мільйони носіїв національної ідентичності. Але ми вистояли і збереглися як нація. Пам’ять про мужніх і сильних духом людей, які піднялися проти комуністичних катів, надихає наших бійців у зоні проведення АТО.
Найближчими роками планують встановити пам’ятні знаки, приурочені народному спротиву колективізації, у Михайлівці, Любимівці та інших населених пунктах району та всієї Запорізької області, де відбувалися народні протести проти радянської влади.