28 серпня 2018 року пішов із життя Анатолій Іванович Шевцов, заслужений співробітник ДП «КБ «Південне», директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпро, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений орденами «Знак пошани», Трудового червоного прапора, повний кавалер ордена «За заслуги».

Анатолій Іванович був високопрофесійним фахівцем і вченим у галузі проектування та розроблення ракетно-космічних систем, взірцем самовідданого і чесного служіння Вітчизні. Пройшов шлях від інженера до заступника генерального конструктора головного підприємства космічної галузі України. Брав участь у проектуванні та розробленні кількох поколінь бойових ракетних комплексів стратегічного призначення. Його відповідальність, самовідданість, цілеспрямованість, знан­ня, неординарне мислення, високий професіоналізм сприяли досягненню високих результатів.

Творчий внесок Анатолія Івановича у виконання завдань дав змогу створити і впровадити у практику проектування і розроблення бойових стратегічних ракетних комплексів прикладні методи теорії ефективності з урахуванням втрат від протидії супротивника. Упровадження наукових і науково-технічних доробків Анатолія Івановича сприяло прискоренню пошуку оптимальних шляхів досягнення стратегічного паритету в протистоянні двох ядерних наддержав. Він став взірцем галузевої наукової школи і громадянського обов’язку.

У непрості 1990-ті Анатолій Іванович очолив Дніпропетровський філіал Національного інституту стратегічних досліджень (нині Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпро). На цій посаді він зробив особистий внесок у формування і зміцнення позицій України щодо її приєднання до Договору про скорочення наступальних озброєнь (СНО-1). У 1992—1999 роках входив до складу Української делегації Спільної комісії з виконання та інспекцій, створеної згідно з цим договором. Неодноразово його призначали заступником голови офіційної української делегації.

Багатогранність інтересів і знань Анатолія Івановича зумовила різноманітність напрямів його наукових досліджень із пошуку шляхів забезпечення реформування Збройних сил, оборонно-промислового комплексу та розвитку космічної галузі України.

Анатолій Шевцов брав участь у розробленні Концепції національної безпеки України (1997), кількох космічних програм, підготовці експертних доповідей до послань Президента України до Верховної Ради, розробленні колективних монографій із питань гарантування національної безпеки щодо обороноздатності та реформування оборонної промисловості України.

Висловлюємо щире співчуття рідним, друзям і колегам Анатолія Івановича. Поділяємо ваші горе і біль непоправної втрати.

Схиляємо голови, віддаючи данину пам’яті Анатолієві Івановичу Шевцову. Світла пам’ять залишиться в наших серцях.

ДОВІДКА

Анатолій Іванович Шевцов тридцять років присвятив роботі в Особливому конструкторському бюро 586 (з 1966 року – КБ «Південне») у сфері створення сучасних ракетно-космічних систем. За цей час він опублікував близько 100 наукових праць, отримав у спів­авторстві 20 патентів на винаходи і відкриття. У 1968 році Шевцов А.І. захистив дисертацію кандидата технічних наук, у 1983 році – доктора технічних наук, у 1994 році здобув вчене звання професора. У 1984-1992 роках був членом спеціалізованих вчених рад КБ «Південне», Дніпропетровського державного університету та Харківського авіаційного інституту.

У 1992 році Анатолій Іванович очолив Дніпропетровський філіал Національного інституту стратегічних досліджень, одним з першочергових завдань якого було визначення шляхів набуття без’ядерного статусу Україною, яка на той час володіла третім у світі ракетно-ядерним потенціалом, успадкованим від Радянського Союзу. Вирішуючи це завдання, він зробив особистий внесок у формування і зміцнення позицій України щодо її приєднання до Договору про скорочення наступальних озброєнь (СНО-1). Протягом восьми років працював у складі Української делегації Спільної комісії з виконання та інспекцій, створеної за цим Договором. Неодноразово був призначений заступником голови Української делегації. Ініціював пропозиції і шляхи їх впровадження для Спільної комісії в інте­ресах нашої держави. Під керівництвом Анатолія Івановича здійснювалися наукові дослідження проблем і перспектив розвитку космічної діяльності України з підготовки пропозицій до проектів програмних документів та наукових рекомендацій органам державної влади для прийняття рішень у сферах реформування Збройних сил та оборонно-промислового комплексу України. У 1993-2000 роках був одним з ініціаторів становлення міжнародного наукового співробітництва українських фахівців у межах Пагуошського руху вчених за роззброєння і міжнародну безпеку, організатором і співорганізатором та учасником безпекових фахових та громадських форумів зі стратегічних питань становлення Української держави. За час роботи в Національному інституті стратегічних досліджень Анатолій Іванович Шевцов опублікував близько 140 науково-прикладних робіт в Україні та за кордоном.

Л. Д. Кучма,

В. П. Горбулін,

П. Г. Дегтяренко,

О. В. Дегтярев,

Я. С. Яцків,

А. Ф. Булат,

Ю. С. Алексєєв,

В. М. Шмаров,

О.С. Уруський,

О. В. Пилипенко,

С. М. Войт,

В. А. Щеголь,

Л. М. Шиман