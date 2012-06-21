У Сєверодонецьку триває виставка на пошану героїв, які боронили рідну землю ціною власного життя. Нині кількість загиблих учасників АТО з Луганщини — 121, 59 з них поховано на території області. Їхній пам’яті присвячено виставку «Заради рідної землі», експозиція якої розташована у приміщенні облдержадміністрації. Великий банер з фотографіями, біографічними відомостями та розповідями про службу понад сотні загиблих земляків підготували працівники Луганського обласного краєзнавчого музею.
Маємо шанувати загиблих. А ще — допомагати тим, кого обпалила війна. За даними прес-служби Луганської ОДА, в органах соціального захисту населення Луганської області на обліку перебуває 7813 учасників бойових дій, які брали участь в АТО, 53 особи з інвалідністю внаслідок війни та 103 учасники війни. Загалом ідеться про понад 8 тисяч осіб. 76 сімей залишилися без годувальника, 17 дітей втратили батьків.
для «Урядового кур’єра»