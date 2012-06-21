У межах відзначення дня села в Дунайці Глухівського району на Сумщині відкрили пам’ятник славетному землякові українському енциклопедисту, історіографу, фольклористу, поетові і композиторові Миколі Маркевичу (1804—1860). Кошти на пам’ятник надали районна рада, спонсори, благодійники — загалом понад 50 тисяч гривень. А генерував ідею вшанування уродженця Дунайця вчитель історії місцевої школи Віталій Василько. На урочисті заходи зібралися не тільки численні місцеві жителі, а й гості населеного пункту: представники районної влади, сусіди з інших сіл і містечок.
Відтепер славетний земляк зайняв своє постійне місце на постаменті біля приміщення школи, де бережуть пам’ять про автора п’ятитомної «Історії Малоросії», численних наукових та етнографічних праць, поетичних збірок, хранителя архівів з рідкісними стародруками, манускриптами, гетьманськими універсалами тощо. З історії добре відомо, що Микола Маркевич товаришував із Тарасом Шевченком, у 1847 році поклав на музику його вірш «Нащо мені чорні брови». А Кобзар присвятив М. Маркевичу відомий твір «Бандуристе, орле сизий». У селі Дунаєць і досі зберігають перекази про унікального хлопчака, який народився в сім’ї місцевого поміщика і чотирирічним читав і писав російською, французькою та німецькою мовами. Згодом він став одним із найвідоміших учених у Російській імперії та Європі.