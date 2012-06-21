Виконуючим обов'язки директора Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» призначено екс-директора УЦОЯО, освітнього експерта Ігоря Лікарчука.
Зараз основним завданням Державної освітньої установи є організація роботи Акредитаційної комісії України, яка забезпечує додержання вимог до атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.
Зокрема, НМЦ з питань якості освіти здійснює функції з прийому та реєстрації матеріалів акредитаційних справ, підготовки матеріалів для засідань експертних рад, підготовки аналітичної інформації до МОН України тощо.
Разом з тим, Лікарчук, коментуючи своє призначення повідомив, що Міністерство освіти, в контексті реформування системи освіти, вважає доцільним спрямувати діяльність Навчально-методичного центру в іншому напрямі, підкресливши, що більш детальну інформацію про новий напрям діяльності МОН має поширити у найближчий час.
Як відомо, Ігор Лікарчук двічі очолював Український центр оцінювання якості освіти, з листопада 2006 року до січня 2011 року і з березня 2014 року до вересня 2015 року.