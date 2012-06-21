Зменшення кількості пасажирів та запровадження обов’язкових норм соціального дистанціювання може означати, що еру дешевих квитків і лоукостів завершено. «Немає жодної авіакомпанії у світі, яка буде здатна існувати, випускаючи у рейси напівпорожні літаки», – про це в інтерв’ю французькому радіо Europe 1 заявив генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Олександр Де Юніак. За його словами, якщо все-таки авіа компанії погодяться працювати за таких умов, то вони будуть змушені підвищити ціни на квитки до 100%.
Наразі авіакомпанії працюють разом з експертами, щоб з’ясувати, якою має бути кількість порожніх місць у салоні літака для дотримання норм соціального дистанціювання. «Ми намагаємося оцінити, чи можемо ми випускати в рейси літаки, використовуючи повністю їх можливості. Адже, якщо брати до уваги, що пасажирам видаватимуться маски та рукавички, а повітря у літаках фільтрується, то виникає питання про необхідність вимоги щодо соціальної дистанції», – пояснив Олександр Де Юніак. Проте він наголосив, що асоціація не втілюватиме у життя рішення, «яке поставить під загрозу здоров’я пасажирів».
Очікується, що галузь авіаперевезень буде серед тих, які відновлюватимуться найповільніше через економічну криза та страх людей літати в умовах поширення коронавірусу. IATA передбачає, що у 2020 році галузь втратить 314 мільярдів доларів, що означатиме зменшення річного обігу на 55%. За словами Олександра Де Юніака, нині обсяги авіаперевезень скоротили на 80%, а у деяких країнах на 90%. «Фактично більшість літаків стоять в ангарах», – сказав він.
Авіакомпаніям знадобиться майже 200 мільярдів доларів, щоб буквально вижити. Якщо уряди не втрутяться або не вплинуть на ситуацію достатньо, авіакомпанії стикнуться з головним ризиком – втратою готівки. «У цьому разі ми збанкрутуємо вже у червні чи липні», – пояснив генеральний директор IATA.
Оксана КРАМАРЧУК,
для «Урядового кур’єра»