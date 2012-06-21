Криза, пов’язана з поширенням коронавірусу та заходи боротьби з пандемією COVID-19 не вплинули негативно на довіру громадян до влади. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного в 15 країнах ЄС, який здійснив університет міста Льовен (Бельгія).
Дослідження розпочали в перших числах березня, ще до запровадження карантину. Це дало змогу вченим відстежити, чи змінився рівень довіри до влади протягом місяця, за який Європа та увесь світ поринули в іншу реальність. За словами одного з учасників дослідження, наукового співробітника університету Льовена Деміена Бола, такий збіг обставин дав змогу команді вивчити, як впливають кардинальні заходи, до яких вдаються уряди, на політичну позицію громадян.
Результати опитування засвідчили, що населення виявило довіру своїм урядам. Якщо вибори відбулися б одразу після ухвалення рішень, пов’язаних із запровадженням карантину, то правлячі партії або, принаймні, прем'єр-міністри майже у всіх 15 країнах отримали б додаткові 5% голосів. Вчені також встановили, що респонденти мали більшу довіру до своїх урядів після запровадження заходів ізоляції, ніж до того, і висловили більше задоволення тим, як функціонує демократія у їхній країні.
Респонденти, очевидно, розуміли, що COVID-19 — головний виклик для галузі охорони здоров’я, і це вимагає жорсткої політики. Тож попри незручності, скорочення свободи та економічні наслідки, громадяни позитивно оцінили політику своїх урядів.
Найнесподіванішим результатом дослідження стало те, що, попри політичні відмінності, реакція респондентів була подібною у всіх 15 країнах. «І хоча влада Великої Британії та Нідерландів найдовше затягували із запровадженням жорсткого карантину, однаково громадяни цих країн схвалювали й підтримували рішення, ухвалені їхніми урядами», — відзначив Деміен Бол. На його думку, люди вважають, що у випадку масштабної кризи політики працюють на загальне благо, а не на користь економічних еліт, як це часто здається.
Оксана КРАМАРЧУК,
для «Урядового кур’єра»