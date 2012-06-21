«Україна цінує готовність ЄС допомогти Україні у подоланні наслідків від COVID 19, незважаючи на надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію у державах-членах ЄС», – сказав Премєр-міністр Денис Шмигаль послу Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу під час їхньої зустрічі в Києві.
Пакет допомоги на 80 мільйонів євро дасть змогу підтримати українську систему охорони здоров’я та економіку (зокрема, малі і середні підприємства, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу).
«Вдячний послу ЄС в Україні за потужну підтримку. Зі свого боку, Україна також готова підтримати ЄС. Це питання вже узгоджене з Президентом Володимиром Зеленським. Україна – одна з найбільших світових виробників медичного спирту. Зараз наші заводи працюють на повну потужність, і коли буде забезпечено внутрішній ринок, ми готові надавати цей ресурс для допомоги іншим країнам», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Натомість європейський дипломат відзначив, що український уряд своєчасно та ефективно діє на упередження поширення пандемії.
Йшлося також про координацію гуманітарної і міжнародної технічної допомоги між Україною та ЄС. Так, на базі Комісії з техногенної безпеки буде створено організаційний Штаб, який визначить алгоритм подальшої роботи з нашими міжнародними партнерами. Співпраця діятиме і в площині допомоги підтримки регіонів в частині фінансування деяких заходів у боротьбі з COVID-19.
«Запевнив наших європейських партнерів, що уряд України продовжуватиме реформи. Вдячний Європейському союзу за політичну підтримку», – зазначив Денис Шмигаль.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»