Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Орієнтація на зовнішній ринок, що з 2018 року стала пріоритетною програмою Харківського машинобудівного заводу «ФЕД»,сприяла піднесенню виробництва навіть в умовах карантинних обмежень та економічної кризи.
Як розповіли на підприємстві, 95 відсотків продукції компанія виготовляє для зарубіжних партнерів, основними з яких є замовники з Китаю, Південної Кореї, Франції, Канади та ін. За словами голови правління Віктора Попова, у першому кварталі поточного року завод виконав абсолютно всі договірні зобов’язання, наростивши обсяги продукції в 1,63 раза і у другому півріччі тут планують збільшити портфель контрактів не меш ніж на 20 відсотків.
Однак, у компанії вважають, що нині, у кризових умовах, було б доцільно і перспективно зосередитися на розвитку внутрішнього українського ринку високотехнологічної продукції. Бо нинішня частка замовлень для України, яка складає всього лиш 5 відсотків, аж ніяк не сприяє реалізації завдань, поставлених Президентом України Володимиром Зеленським щодо відновлення роботи Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, участі харківських компаній, наукових установ у створенні національного авіаперевізника.
Наразі ведеться активна робота в цьому напрямку у тісній співпраці підприємств аерокосмічної галузі та Харківської облдержадміністрації, що втілюється у низці конкретних запланованих заходів.