Вікторія ВЛАСЕНКО

"Урядовий кур'єр"

Епідемія коронавірусу викликала хвилю магазинної паніки у європейців, які кинулися спустошувати полиці супермаркетів. Проте, окрім туалетного паперу, який став найпопулярнішим товаром у ці дні в різних куточках світу, кожна нація має власні уявлення про стратегічний запас продуктів, що може підтримати їхню родину протягом домашньої ізоляції.

Видання Politico поділилося з читачами даними роздрібних продажів в Італії, Франції та Великій Британії за березень. Вони свідчать, що продажі в категоріях паперових виробів, товарів охорони здоров’я та продуктів тривалого зберігання значно зросли у всіх трьох країнах. На цьому тлі в Італії та Франції впали обсяги продажу косметики, а у Великій Британії почали менше купувати продукції, яка класифікується як товари загального вжитку.

Ці зміни в купівельних звичках європейців справили відчутний вплив на схему постачання товарів в ЄС і почали серйозно турбувати уряди країн. Минулого тижня міністри сільського господарства ЄС обговорювали, чи потрібно їм вносити зміну у загальну політику через те, що вони назвали «значними змінами у структурі споживання». У підсумковому документі зустрічі зазначається, що попит на продукти більш високої вартості, такі як вино та риба значно зменшився. Величезних втрат зазнало, зокрема, квітникарство.

Як повідомляє DW, на найбільшому у світі аукціонів квітів в Нідерландах за останній місяць знищили сотні тонн квітів. За сторічну історію існування цього аукціону таке трапляється вперше. На підтримку квітникарства у соціальних мережах поширюють флешмоб #buyflowersnottoiletpaper – купуй квіти, а не туалетний папір. Проте попиту на квіти в ЄС на сьогодні фактично не існує. Європейці прагматично вважають, що букетом тюльпанів родину не нагодуєш, тому купують продукти тривалого зберігання, такі як рис, макарони, яйця. На ці товари попит в ЄС різко підвищився.

Чим загалом запасалися налякані пандемією європейці? Нікого не здивує, що продаж алкогольних напоїв зріс майже у всіх країнах, окрім Франції, де він знизився на 4 відсотки. У порівняні з аналогічним періодом минулого року, італійці купували менше дорогого шампанського, але більше значно дешевшого пива. Влада країна почала закликати своїх громадян до економічного патріотизму на тлі кризи, пов’язаної з коронавірусом. Не виключено, що через це італійці почали більше купували місцевого вина і менше напоїв, ввезених з інших держав. Приблизно така ж тенденція спостерігалася і серед інших продуктів харчування. Італійці почали купувати менше делікатесних товарів. Так споживання курятини там зросло на 33 відсотки, а дорогої телятини знизилося на 64 відсотки.

Ще одна знакова тенденція сьогодення: опинившись у домашній ізоляції, господарки почали більше пекти, щоб втішити свою родину чимось смачним у ці стресові дні, а також для того, щоб зменшити кількість походів до магазину по хліб чи солодощі. Тому, з огляду на це, продажі борошна та дріжджів в Італії зросли майже втричі.

Щодо інших товарів тривалого зберігання, то продажі макаронних виробів та рису у Франції зросли на 70 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Італійці ж запасалися квасолею, а британці – м’ясними консервами та сухими супами. Дивним у переліку товарів, попит на які зросли, стали мандарини в італійців та курячі ковбаски у французів.

Проте найстрімкіше зростання продажів, які спостерігалися протягом березня, відбулися на товари, які призначені для захисту від коронавірусу. В Італії продажі дезінфікуючого гелю на основі алкоголю зросли на 247 відсотків, втричі зріс попит на гігієнічні серветки та вдвічі – на одноразові рукавички. Під час пандемії французи у два рази частіше купували термометри та мило у порівнянні з березнем минулого року. У Великій Британії попит на продукти персональної гігієни та побутові засоби для прибирання також зріс удвічі.