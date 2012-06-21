У цьому твердо переконані в Брюсселі. Тому ЄС вирішив виділити 15 мільярдів євро допомоги країнам-партнерам для боротьби з пандемією COVID-19.
Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Під час свого звернення, яке транслювалося на сайті ЄК, вона заявила що світ може здолати коронавірус лише якщо всі держави об’єднають свої зусилля. Тому ЄС вирішив виділити фінансову допомогу для боротьби з пандемією. «Гроші виділять наші уряди, це дозволить задовольнити негайні потреби наших партнерів у секторі охорони здоров’я і має підтримати економіку в цих країнах, щоб гарантувати робочі місця», – пояснила Урсула фон дер Ляєн.
Окрім цього, вона повідомила, що команда європейських лікарів та медсестер з Румунії та Норвегії негайно вирушає до Мілану та Бергамо, щоб допомогти італійським медикам, які борються зі смертельною хворобою.
«Ці медсестри та лікарі, які залишили свої родини, щоб допомогти своїм колегам, є справжнім уособленням європейської солідарності», – заявила Урсула фон дер Ляєн.
Окрім цього, Австрія направила в Італію понад 3 тисячі літрів дезінфікуючих засобів, а Європейський координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації направив у цю країну вантаж засобів індивідуального захисту.
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«Урядового кур’єра»