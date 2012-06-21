Папа Римський Франциск розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і роблять новини з сенсацій, заявляючи, що це «дуже серйозний гріх».
Папа Франциск заявив, що журналісти виконують одне з фундаментальних завдань в демократичних суспільствах. При цьому він нагадав журналістам про необхідність надавати точну і повну інформацію, уникаючи однобічного підходу.
«Ви не повинні впадати в «комунікаційні гріхи» такі як дезінформація, однобічне висвітлення подій, наклеп, дискредитація, копання в старих новинах, про які давно все відомо», – сказав папа Франциск.
Він назвав такі дії «серйозним гріхом, який нищить серце журналіста і шкодить іншим».
Нагадаємо, Франциск висловив засмучення використанням мобільних телефонів для фотографування під час богослужінь.
Раніше Папа висловився за зміну молитви «Отче наш». На думку понтифіка, виходячи з перекладу молитви на англійську і ряд інших мов, можна подумати, що «Бог вибирає, ввести чи нас у спокусу чи ні».
Раніше Папа Римський Франциск закликав до миру для Світу, контрольованого торговцями зброєю, які заробляють на крові жінок і чоловіків.