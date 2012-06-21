Певно, всі ми в дитинстві із зачаруванням розгортали книжки із об’ємними картинками? Німецький художник Петер Дамен (Peter Dahmen) створює справжні дива з паперу. Перегляньте відео з його неймовірними роботами!
МИСТЕЦТВО
Певно, всі ми в дитинстві із зачаруванням розгортали книжки із об’ємними картинками? Німецький художник Петер Дамен (Peter Dahmen) створює справжні дива з паперу. Перегляньте відео з його неймовірними роботами!
президент україни
Урядовий портал
УКРІНФОРМ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
урядова гаряча лінія 1545
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2017
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ