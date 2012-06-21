Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Понад 2000 нових контейнерів з роздільного збору відходів отримали школи, дитячі садки та медичні заклади Миколаєва. Приймання-передача та підписання відповідних актів на малі скриньки для паперу, пластику і харчових відходів відбулося на базі КП «Миколаївкомунтранс».
«Процес впровадження роздільного збирання відходів є важливим кроком нашого міста у сфері збереження навколишнього середовища. Завдяки тому, що наші відходи замість полігону будуть потрапляти на переробку, ми зможемо подбати про екологічно чисте довкілля», – вважає проектний менеджер КУ «Агенція розвитку Миколаєва» Анна Ганжул.
Левова частка пластикових баків для сортування піде у школи та дитсадочки – понад 1300 контейнерів. Трохи менше, майже 950 скриньок, – у лікарні, пологові будинки, поліклініки, центри первинної медико-санітарної допомоги та інші медичні заклади міста. Перші контейнери на 45 літрів отримали заклади освіти. Наступним кроком стане передача аналогічних баків для медзакладів. Крім того, додатково будуть розвезені металеві баки ємністю в 1100 літрів для вуличного використання. У комплекті до кожної скриньки йдуть яскраві наліпки. Для шкіл і лікарень вони різні.
Автором шкільних наліпок є миколаївський дизайнер Антон Гусаковський. Він змалював відкриту пащу чудернацької істоти на кришці скриньки, яка кожного разу дякуватиме школярам за «смачняшки» – сортований папір та пластик. Контейнери слугують для роздільного збору пластику (з жовтою кришкою), паперу (з синьою кришкою) та інших харчових відходів (з сірою кришкою).
Проект з роздільного збору сміття починаючи з 2016 року реалізує КУ «Агенція розвитку Миколаєва» за підтримки Миколаївського міського голови, департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, управління освіти Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, громадської організації «Let's do it, Ukraine!» та генерального партнера проекту – компанії PepsiCo Україна.