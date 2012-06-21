Французький режисер Люк Бержерон змонтував добірку «Найкраще в Інтернеті», в яку увійшли фрагменти з 314 популярних роликів, які з’явилися в мережі з грудня 2016 року по листопад 2017 року.
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Французький режисер Люк Бержерон змонтував добірку «Найкраще в Інтернеті», в яку увійшли фрагменти з 314 популярних роликів, які з’явилися в мережі з грудня 2016 року по листопад 2017 року.
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