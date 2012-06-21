Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
У місті Торунь (Польща) завершився чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового та фізичного розвитку, в якому взяли участь і спортсмени від України й наша Національна паралімпійська збірна команда стала першою на цьому турнірі.
Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного комітету спорту інвалідів України, спортсмени здобули 16 медалей: 10 золотих, 5 срібних та 1 бронзу. У тому числі «золото» виборов і представник Полтавщини Олександр Яровий. Він став переможцем у дисципліні «штовхання ядра».